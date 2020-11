Feanster farwei ferdjippe foar feartferkear

It stik dat baggere wurdt, is sa'n alve kilometer. De farwei is tsien jier lyn foar it lêst baggere. It skip de Albatras hellet sa'n 33.500 m³ bagger út de farwei.

It slib giet nei de provinsjale depots Meersloot (by Warten) en de Koevorde (by Langwar). De provinsje kin dat slib opnij brûke by it meitsjen fan kaden en dammen op oare plakken.

It wurk moat klear wêze yn april 2021.