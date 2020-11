Paden op begraafplak yn Harich krije nij uterlik; skulpen foar natuerlike útstrieling

De earste wurksumheden binne al dien; it asfalt leit derop, mar sa bliuwt it net. "It liket no krekt op in autodyk en dat kin de bedoeling net wêze op in begraafplak", seit behearder Ruurd Hoekstra. Der is keazen foar in hurde ûnderlaach om't dat handiger is foar it ûnderhâld. "Op inkeld skulpepaden komt maklik túch troch en dit asfalt is moai stevich."

It wurk soe moandei al begjinne, mar de ûndergrûn moast earst flak makke wurde. Dizze wike binne se noch wol dwaande mei de ôfwurking en by in begraffenis lizze se it wurk fansels stil.