Lokale produkten krije grutter plak yn nije supermerk Holwert

Troch syn broer, dy't yn de projektgroep Holwert oan See sit, kaam Verbeek yn kontakt mei Visit Wadden, in gearwurking fan marketingorganisaasjes lykas Merk Fryslân. "Dan tinke je: hoe kinne we ek yn de detailhannel dit moaie gebiet sjen litte? Hoe kinne we dit UNESCO-wrâlderfgoedgebiet deroan ferbine? It is moai om dy eleminten wat byelkoar te smiten. Dêr is dizze winkel útkaam, mei de lokale produkten."

Heit soe tige grutsk wêze

Mem Verbeek fynt it geweldich. "Prachtich! Sa moai wat se derfan makke ha. Ik die dit altyd tegearre mei myn man, hy soe no 'apetrots' wêze." Ek it lokale produkt befalt har: "Al dy lytse ûndernimmers en pleatslik produkt, dat moat bliuwe. Sy moatte derby belutsen wurde."