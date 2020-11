Seldsume gouden munt fûn by archeologysk ûndersyk Cambuur

Nei fjouwer wiken fan yntinsyf graven kamen twa grêften en ôffalkûlen fol 17e-iuwsk guod foar it ljocht. Bygelyks stikken fan djoer diggelguod, in tapkraan, klaaipypkes, in gasp en ferskate munten. Dêrfan is der ien fan goud en dy fine je net faak, seit archeolooch André Pleszynski.

"Het komt uit de mestkuil en is helemaal opgerold. Het is waarschijnlijk een goudgulden of een Franse écu d'or. We kunnen hem nog niet vinden. Hij heeft leuke schildjes en we gaan nog zoeken wat het precies is. We zijn heel tevreden hiermee."

Fan de fynsten is in liveblog makke op de website fan it MUG-yngenieursburo. En der wurdt mei in 3D-scan in oersjoch makke fan de grêften en de fûneminten.