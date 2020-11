Volgend jaar toch regenboogvlag op gemeentehuis Ooststellingwerf

De fractie van Wij Lokaal, gesteund door StellingwerfPLUS en het raadslid Ter Heide, vond dat wethouder Esther Verhagen op 9 oktober in strijd handelde met een eerder raadsbesluit, door op 9 oktober de vlag op te hangen bij het gemeentehuis. Het ging de de partijen om een procedurefout die de wethouder gemaakt zou hebben, want in 2016 was besloten om de vlag niet te hijsen op gemeentelijke gebouwen. Dat was ongepast, vond de raad toen. Een motie van wantrouwen tegen de wethouder haalde het niet.

De huidige raad denkt er anders over dan de raad in 2016. GroenLinks, de VVD, Ooststellingwerfs Belang, D66, PvdA en Simon ter Heide kwamen nu met een motie om misverstanden uit de wereld te helpen en voortaan de vlag te hijsen. Gelet op alle commotie zei het CDA ook 'ruimhartig' tegenover het voorstel te staan. Uiteindelijk werd de motie unaniem aangenomen.

Zo kan de vlag volgend jaar op Coming Out Day uit. Het gaat in Ooststellingwerf niet om de traditionele regenboogvlag, maar om de progressvlag. Die staat voor meer inclusiviteit en vooruitgang.