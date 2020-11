Frou (43) triuwt baarnende krante troch brievebus 'omdat se har ferfeelde': selstraf fan fiif moannen

In 43-jierrige frou út Drachten dy't earder dit jier in pear kear brân makke hat yn har wenplak, hat in finzenisstraf krigen fan fiif moannen. Se hie twa sketten by in flatgebou yn de brân stutsen en in brânende krante yn in brievebus treaun. Se sei dat se dat dien hie omdat se har ferfeelde. De frou hat in ferstannelike beheining.