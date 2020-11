Ljouwert wol skea Cambuurstadion ferhelje op ûntwikkelder: "Leafst gjin lange prosedueres"

Wyckerveste seit dat de gemeente te let is mei it opsizzen fan de oerienkomst en wol just kosten ferhelje op Ljouwert. De ûntwikkelder seit dat Friese Poort, dat ek yn it projekt sit, him net oan de ôfspraken hâldt. Dêrtroch hat Wyckerveste in gat fan 13,3 miljoen euro yn de begrutting. "Gjinien sit te wachtsjen op lange prosedueres", seit De Haan. "As we der net útkomme, dan sil dat wol barre, mar we wolle dat foarkomme."

Oer in trochstart hat De Haan no noch neat te melden. "We sille der dizze wike mei dwaande. We moatte sjen wat mooglik is, dêr ha we even de tiid foar nedich." Wyckerveste skriuwt dat se meiwurkje wolle as in oare partij de ûntwikkeling oernimme wol.

Bou parkearterrein en supermerken giet troch

Earder waard al dúdlik dat de gemeente de wurksumheden ôfrûnet dy't al dwaande wiene, lykas de ynrjochting fan de iepenbiere romte en de oanlis fan it parkearterrein op De Zwette. Bouwgroep Dijkstra Draisma realisearret de supermerken Jumbo en Aldi neffens de ôfspraken. Dy sille yn it foarjier fan 2021 de doarren iepenje.