Gemeente Ljouwert komt mei skeaclaim tsjin ûntwikkelder Wyckerveste om Cambuurstadion

De gemeente stelt de projektûntwikkelder yn de brief oanspraaklik foar de kosten dy't makke binne, en noch makke wurde. "Nu al is duidelijk dat de schade aanzienlijk zal zijn", stiet yn de brief. Wethâlder Hein de Haan kin no noch net sizze hoe grut oft de skea presys is, seit er. Dat moat noch ynventarisearre wurde.

De gemeente Ljouwert hopet noch op in trochstart, mar de bou fan it nije Cambuurstadion is foarearst fan de baan, no't Wyckerveste him weromlutsen hat út. De ûntwikkelder soe de business case foar de bou fan it nije stadion net rûn krije kinne.

Earder waard al dúdlik dat de gemeente de wurksumheden ôfrûnet dy't al dwaande wiene, lykas de ynrjochting fan de iepenbiere romte en de oanlis fan it parkearterrein op De Zwette. Bouwgroep Dijkstra Draisma realisearret de supermerken Jumbo en Aldi neffens de ôfspraken. Dy sille yn it foarjier fan 2021 de doarren iepenje.