WK ôfstannen 2021 net yn Sina mar yn Thialf op It Hearrenfean

"We zijn blij dat er, ondanks de beperkingen, toch nog zo veel mogelijk is gebleken", seit technysk direkteur Remy de Wit fan de KNSB. "We hebben mooie, coronaproofe NK's achter de rug. Met deze reeks internationale wedstrijden krijgen we ook nog de competitie die onze toppers hard nodig hebben in aanloop naar de Spelen van Beijing."

De bêste langebaanriders fan de wrâld binne begjin takom jier al yn Fryslân, omdat de EK Allround en Sprint yn jannewaris op it programma steane, krekt as twa wrâldbekerwedstriden.

De WK ôfstannen binne it slot fan it ynternasjonale langebaanseizoen, dat der fanwegen de coronapandemy hiel oars útsjocht as fantefoaren tocht waard.