Twa jier sel easke foar oerfal op blommesaak yn Wolvegea

It Iepenbier Ministearje easket twa jier sel tsjin in útprosedearde asylsiker dy't yn augustus de blommesaak op it stasjon fan Wolvegea oerfallen hat. De 26-jierrige man bedrige de meiwurkster fan de saak mei in stanleymes en easke jild. Hy krige 110 euro mei en rûn de winkel út. In tsjûge koe in goed sinjalemint jaan en sadwaande koe de fertochte even letter oanhâlden wurde. De rjochtbank docht oer twa wiken útspraak.