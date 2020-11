HEA! De leafde fan muzykfenomeen Wobbe van Seijen

Platen en muzyk binne syn libben. Wobbe van Seijen út Ljouwert is al fan syn 12e jier ôf fereale op alles wat dêrmei te krijen hat. Nei in grutte brân yn syn platesaak op de Voorstreek yn Ljouwert april dit jier start hy dochs syn winkel wer opnij op. Wobbe konfrontearret himsels deistich en rint dan troch it ferbrânde pân. Mar hy fielt him sterke troch alle leafde om him hinne en wol allinnich noch foarút sjen.