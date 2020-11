Fytsbrêge Ritsumasyl trije wiken ticht fanwege skea troch lânbou-ark

As it needsaaklik is, wurdt dy skea ferholpen. It betsjut dat der kommende wike net oer de brêge fytst wurde kin, rinne kin wol. De wike dêrnei is de brêge hielendal ticht en dêrnei kin der noch wer in wike allinne oer rûn wurde. Mids desimber moat al it wurk oan de brêge fan Ritsumasyl klear wêze.