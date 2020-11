Unike kleurebylden opdûkt fan Abe Lenstra yn aksje foar Hearrenfean

Tiisdeitemiddei binne de kleurebylden út 1948 oanbean oan Sietske Poepjes, de Fryske deputearre fan kultuer. Se komme fan in 8mm-filmke fan de Dokkumer amateurfilmer Andries Oeds Brouwer. Se sieten 'ferburgen' op in filmspoel tusken ferskate swart-wytbylden fan Brouwer út de jierren 1947-1949. Te sjen is de wedstriid tusken Hearrenfean en Haarlem fan 6 maaie 1948. Kleurebylden fan Nederlânsk topfuotbal yn de jierren fjirtich binne tige seldsum. It filmke duorret sa'n trije minuten.

"Abe wie in fenomeen"

De bylden wurde fûn wannear't dokumintêremakker Piter Tjeerdsma by it Fries Film Archief komt mei de fraach om bylden fan Abe Lenstra. Tjeerdsma is dwaande mei de dokumintêre 'Dûnser mei de bal - 100 jier Abe Lenstra'. "Abe wie in fenomeen. Alle minsken dy't him sjoen ha, binne lyrysk oer him. Dus dêr woe ik in film oer meitsje. Mar dan wolst wol wat taheakje. En de measte minsken kinne Abe allinnich fan ferhalen, folle bylden fan him binne der eins net. Sa bin ik útkaam by it Fries Film Archief."