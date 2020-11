Fries Museum hellet portret vegan streaker fuort: "Hier trekken we een grens"

It portret fan Janssen wie al earder ûnderwerp fan diskusje, want in groep boeren wie it der net mei iens dat in biste-aktivist in plak krige. "Maar dat is het precies het debat", seit Callens. "Als we alleen mensen zouden portretteren die op het moment van hun handelen zich houden aan de wet, dan hadden we een leeg Fries Verzetsmuseum. Dat is precies waar het museum om gaat. Maar nu iemand mensenlevens in gevaar brengt en daarvoor veroordeeld wordt, dan past het voor ons niet meer."

Callens hat it noch net faker meimakke dat er om sa'n reden in wurk út it museum hellet. "We waren ons er wel van bewust dat het zou kunnen gebeuren, als je zo op het scherpst van de snede van de vrijheid opereert."