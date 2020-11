'Wy komme werom!' Hoareka fiert aksje om coronatiid troch te kommen

Eijer is ek foarsitter fan it Ljouwerter hoarekabûn. It nijs fan tiisdei is dat it Outbreak Management Team seit dat de maatregels foarearst net fermindere wurde kinne. Eijer hie der ek net op rekkene. "It is tryst, mar we seagen it wol oankommen", seit er. "We hiene hoop om mids desimber noch wat te dwaan, mar dat hie ek al hiel dreech wurden."

It is in 'way of life'

It is de safolste tebeksetter foar de hoarekawrâld. "We binne wol wat wend yntusken. By de earste lockdown koene guon noch wat dwaan mei in terras. No komt dit wol wer hurd oan, we misse it perspektyf wat. Hoareka is foar ús in way of life."