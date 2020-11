Karbidsjitferiening Nijewier mei knalle: "We sprongen in gat yn de loft"

Leonard van Heijum fan de karbidsjitferiening fan Nijewier: "We sprongen hast in gat yn de loft, sa bliid wiene we." Hy fertelt dat se al efkes senuweftich om it beslút west binne. "Wy binne al wiken dwaande. Wy binne bliid dat wy oant no ta oeral akkoart op krigen hawwe, it hâldt ús wol dwaande."

Benaudens

Se moatte harren wol oan in coronadraaiboek hâlde. Der stiet bygelyks yn dat de lanlike regels, sa as it hâlden fan oardel meter ôfstân, hanthavene sille wurde. "Minsken moatte om harrensels en om inoar tinke." Van Heijum is wol benaud dat it in té grut sukses wurdt. "Mar ús eigen bestjoersleden rinne om en hâlde it yn de gaten."

Dy benaudens fielt Aant Jelle Soepboer fan de FNP net. "Der is hjir aanst noch gjin pakje poeiermolke te heljen, it is echt foar de leafhawwers." De FNP hat der alles oan besocht te dwaan om dizze útkomst te sjen. "Wy binne út de skroeven. Dit is de eksakte útkomst dy't wy sjen woene."