Gesicht alzheimerkampanje 'Ik ben Wil' ferstoarn

Wil Vogt, it gesicht fan de kampanje 'Ik ben Wil', is ferstoarn. De kampanje, dy't begjin novimber ta in ein kaam, frege omtinken foar de sykte fan Alzheimer en hat hast 16.000 euro opsmiten. Wil Vogt waard ferline wike troffen troch ynwindich blieden, en is sneintemoarn ferstoarn.