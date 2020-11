Gjin nije coronabesmettingen fêststeld by OlmenEs

De bewenners dy't besmet binne, wurde op it eigen terrein behannele. Guon op de eigen keamer, en oaren op in kohort-ôfdieling. Dêr hat OlmenEs der trije fan.

OlmenEs wurket tegearre mei de GDD oan in plan hoe't se no fierder moatte mei de besmette bewenners en meiwurkers. It soarchsintrum kin it tekoart oan personiel opfolje troch de aksje 'Extra handen voor de zorg'. Dêrút binne no 9 minsken kaam dy't it personiel fersterkje.