Tsjerke Nyegea yn de stegers: 'We hiene net tocht dat it sa min wie'

De klokken hawwe sûnt dy ynspeksje in tal jierren lyn stil west, mar dat is net it iennige dat no oanpakt wurdt. Benammen it houtwurk wie net mear goed. "Dat wie mear ferrotte as we tochten", seit Kingma. "Dus dan fuort mar goed oanpakke en de steger derby." It houtwurk wurdt dus opknapt, mar ek alles wurdt skildere en it foechwurk stiet yn de stegers. "It pleisterwurk sit ek los, dêr sitte skuorren yn. Dus dat wurdt ek neisjoen, dan stiet it der aanst wer pikobello by."

Bysûnder oan de tsjerke fan Nyegea is dat it der op it iene plak hiel oars útsjocht as op it oare plak. Dat hat mei eardere renovaasjes te krijen. "De binnenmuorre wie der hiel min oan ta. Doe is de iene kant bepleistere en oan de oare kant ha se der in hiele muorre omhinne set fan stien. Dat sjocht der hiel strak út." Dy ferbouwing wie yn 1850. Goed fjirtich jier letter pas is de toer derby kaam. "Dêrfoar wie it noch in tsjerkje mei in klokkestoel oan de sydkant."