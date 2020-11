Modelspoarmuseum Snits ferkeapet part kolleksje: "Alle zeilen bijzetten"

It is net sa dat der aanst lege fitrines yn it museum steane. "Het gaat om materiaal dat over en dubbel is en dat niet past in de collectie", fertelt Van Beek. "Dat wordt verkocht. Dat zijn bouwdozen, boeken, locomotieven, wagons, in diverse schalen. Een breed assortiment."

Museum oerein hâlde

It museum docht de ferkeap dus om oan jild te kommen, want it is net maklik op it stuit. "Het is gewoon heel rustig. Je merkt dat publiek wegblijft." Njonken de ferkeap moat it museum mear dwaan foar in bettere finansjele situaasje. "Het is absoluut niet genoeg. Gelukkig hebben we wat steun uit de fondsen en de overheid. We hebben nu een aanvraag liggen bij de gemeente, we hopen dat die ook een bijdrage levert. Zo hopen we het museum overeind te houden."