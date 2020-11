Doet Boersma kin net wachtsje om har nije skilderijen oan publyk te toanen

Doet Boersma skilderet altyd lânskippen, mar yn har nije wurk giet sy de djipte yn. Se skilderet likegoed natuer fan boppe as fan ûnder de grûn. "De woartels, it wetter, it siedzjen. Ik haw grut respekt foar de natuer en hoe't dit alles wurket", seit Boersma.

It is foar keunstners net maklik om yn dizze tiid fan beheiningen wurk sjen te litten, wylst je dat as keunstner sa graach wolle, sa ek Boersma. Sy hat sûnt de simmer in nij atelier oan de Grinzerstrjitwei yn Ljouwert mei in soad romte. Se kin dêrom op in feilige wize minsken ûntfange mei de Iepen Atelier Dagen.

Boersma skilderet lekker troch as der minsken komme. "As se wat witte wolle kin ik se fan alles fertelle en sy kinne sjen hoe't ik wurkje."