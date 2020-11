De krystpakkettebiblioteek fan Koarnjum: yn in kuolkast lâns de dyk

De kuolkast stiet der al langer en die earst tjinst as 'lytse byb'. "In z'n vorige leven was dit een gewone koelkast, ik heb 'm een keer gekregen van een horecaondernemer op de Veluwe", fertelt Miedema. Hy lei earder altyd boeken yn de kuolkast, mar sûnt dizze wike leit der wat oars yn. "Ik dacht: misschien is het leuk voor kerstpakketonderdelen. Als je dingen hebt in je pakket die je zelf niet zo leuk vindt, kun je het hierin doen."

Wat oars smite je it faak dochs fuort. "Iedereen heeft in z'n kerstpakket wel spullen die-ie niet hoeft. Weggooien is zonde, maar dan staat het een jaar in de kast en is het niet meer houdbaar. Dan is dit ook een manier om ervan af te komen."