Sjen mei lûd: bline paralympiër Tristan Bangma kin wer selsstannich fytse

Yn it Sportpaleis, in hurdrydbaan yn Alkmaar, lit hy sjen hoe't it wurket. Twa sensoaren foar- en efterop de fyts draaie rûn en bringe alles yn byld dat om Tristan hinne bart. Mei in telefoan yn de fyts wurde dy data ferstjoerd nei de cloud, wêrnei't in telefoan dy't Tristan by him hat it ôfspilet as lûd. Sa kin Bangma dus hearre oft hy earne yn 'e buert is.

As hy tichtby de muorre rjochts sit, heart Bangma dus rjochts yn syn earke in lûd. As der foar him in tsjinstanner sit, heart hy dat foar him. Sa kin der foar it earst yn hast tsien jier wer selsstannich op de fyts sitte.