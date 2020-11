Stresstest foar it Fryske wettersysteem: ûndjippere marren of mear gemalen?

Oan de oare kant fan it spektrum is de fariant 'mei de see omheech' mei in winterpeil fan +33 sintimeter boppe NAP en in simmerpeil fan -17 sintimeter ûnder NAP. Dat betsjut bygelyks dat der in soad natuergebieten yn de winter ûnder wetter komme te stean. Mar der binne ek farianten wêrby't it boezempeil yn it Fryske marren-gebiet mei twa meter omleech giet wêrtroch de marren hiel ûndjip wurde en de natuer dêr ferdrûget.

Moandeitejûn is dizze 'stresstest' foar it earst ambtlik online presintearre oan leden fan de Steaten en it algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân.