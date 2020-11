Veiligheidsberaad: "Karbidsjitte tastien yn regio's mei karbidtradysje"

Yn regio's dêr't it sjitten mei karbid in tradysje is, mei it karbidsjitten ek mei de jierwiksel fan dit coronajier trochgean. Dit is in beslút dat it Veiligheidsberaad moandeitejûn makke hat. It betsjut ek dat der yn Fryslân mei karbid sketten wurde mei. In lanlik ferbod komt der dus net. Yn it Veiligheidsberaad sitte de foarsitters fan de 25 Veiligheidsregio's.