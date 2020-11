Amelanner ried unanym: ûntwerp âldereinsintrum De Nieuwe Stelp kin trochgean

Soarchorganisaasje KwadrantGroep is wiis mei it beslút fan de gemeente. Earder hat de ried al besletten dat it sintrum op de lokaasje komme moat by it sportkompleks by Ons Hol yn Hollum. Dêr sitte ek de berne-opfang en it buerthûs. Wethâlder Piet IJnsen jout oan dat de romtlike prosedueren no úteinsette kinne: "Ik ben erg blij dat de raad hierachter staat en groen licht heeft gegeven voor de ontwerpfase. Dit betekent dat de architect direct aan de slag kan."

Jan Wijnberg fan Algemeen Belang Ameland makket him al jierren hurd foar de bou fan it nije kompleks. "De raad was gelukkig eensgezind", seit er. "Iedereen zag wel in dat dit onze laatste kans was, dus daar zijn we heel blij mee." Mei it jild dat der no beskikber steld wurdt, kinne de plannen makke wurde. "Het traject kan verder, dat is belangrijk."