Ald wurde op It Amelân: grien ljocht foar ûntwerp De Nieuwe Stelp

De gemeenteried fan Amelân hat ynstimd mei it kredyt foar it ûntwerp foar De Nieuwe Stelp, it âldereinsintrum dat op It Amelân komme moat. Dat moat yn totaal 13,7 miljoen euro kostje. De gemeente is noch op syk nei it finansierjen fan 1,6 miljoen euro. Ek moatte der oanpassingen dien wurde oan de omjouwing dy't noch 2 miljoen kostje út de begrutting. De ferwachting is dat it ûntwerp yn de rin fan 2021 klear is en dat de ried foar de ferkiezingen fan 2022 kin beslute oer de bou.