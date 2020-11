De oanlis fan Voedselbos Ouwe-Syl set lang om let útein: “Wij sette deur”

Der moat fan alles barre yn it gebiet, leit De Vries út. En der is ek al wat dien. "D'r is 'n groate fiver groeven en d'r mosten feul bomen út, want d'r stonnen 'n prot sike essen in. 't Bos waar toe an 'n opknapbeurt. Soa binne wij drie weken an 'e gang weest met rooien, fersnippere en ferwerke fan 't hout in 'hugelbedden'. Fan de grônd út de fiver hewwe wij heuvels maakt en der hewwe wij de boomstammen in deen, soadat se starigan fertere en hur foedingsstoffen ôfgeve. Der profitere planten dan weer fan."

Natuer, mar ek moetingsplak

It Voedselbos wurdt net allinne in plak foar de natuer, mar ek foar de minsken. "'t Middengebied is soafeul mooglik kaal maakt en der komt 'n hôf met fruitbomen. Deronder komme baaiestrúkken en faste planten. Permakultuur werkt in ferskillende lagen. Wij binne met 't dorpsbelang doende om bruchetsys te maken, soadatstou 'n leuk rondsy lope kinst. 't Mot de saamhorighyd fergroate en 'n ontmoetingsplak worre. En fansels motte d'r soafeul mooglik eetbere dingen in groeie."