"Bytsje earmoedich dat SC Hearrenfean it balbesit oan RKC lit"

It fernuveret Arjen de Boer, dy't ferslach die fan SC Hearrenfean út Waalwijk wei, dat it de bal oan tsjinstanner RKC joech. "Dat fyn ik somtiden wol in bytsje earmoedich. Neffens my hie Hearrenfean 30 persint balbesit tsjin de numer 15 fan de earedifyzje. Ik begryp dat je op de counter loere tsjin Ajax, Feyenoord, PSV en AZ. Mar, tsjin de nûmer 15 ferwachtsje je wat mear", fertelt Arjen de Boer.

Siem de Jong

It probleem fan Hearrenfean wie neffens Arjen de Boer dat it kreativiteit miste. Om dat probleem te ferhelpen soe Siem de Jong yn byld wêze as fersterking, sa liet Voetbal International moandei witte. Ferslachjouwer Andor Faber freget him ôf oft De Jong dat wol oplosse kin. "Dat is ek net echt in kreative man, dochs?" Neffens Arjen de Boer wol: "It is in kreative nûmer tsien, hy kin in doelpunt meitsje, mar der is ien probleem: hy is altyd blessearre."

Sawol de saakwaarnimmer fan De Jong as technysk manager Gerry Hamstra wolle net reagearje. Dat makket it foar ferslachjouwer Geert van Tuinen wol helder: "Dan is it dúdlik, meitsje it berjocht mar klear."