Plysje nei ynfal Tsjom: 'Hûnderten kilo's swier fjoerwurk wiene net goed opslein'

Neffens de plysje is it meastal sa dat fjoerwurk yn sokke gefallen net goed opslein is. It soe no de omjouwing net direkt yn gefaar brocht ha, omdat it fjoerwurk op de romte lei.

Neffens de plysje is dit net de earste grutte fynst, en wurdfierder Ingrid Coenen ferwachtet 'zeker' dat der noch mear fûn wurdt. Se ropt minsken op om de plysje te beljen, as se wat sjogge dat fertocht is. De fynsten yn de gemeente Waadhoeke binne dien nei in melding by Meld Misdaad Anoniem.