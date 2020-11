Ljouwerter krijt wurkstraf foar it stellen fan ljedders

In man út Ljouwert hat in wurkstraf fan 60 oeren krigen omdat er twa ljedders fan in skildersbedriuw stellen hie. De man sei dat hy it bedriuw in leske leare woe. Hy hie al in pear kear warskôge dat it bedriuw de ljedders efter de doarren sette moast, mar dat barde mar net. Om in died te stellen hat er se, tegearre mei in maat stellen.