Soad yllegaal fjoerwurk oantroffen by grutte plysjeaksje Waadhoeke

De plysje kaam de yllegale hannel op it spoar troch in tip fia Meld Misdaad Anoniem. Net allinne yn Tsjom is profesjoneel fjoerwurk fûn. Ek op twa oare lokaasjes is fjoerwurk en oar yllegaal guod fûn. It oantroffen fjoerwurk kin libbensgefaarlik wêze, sa hat de plysje witte litten. Hoefolle fjoerwurk it krekt is, wurdt noch ûndersocht.