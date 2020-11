Wylde Swan oer krityk op sylreis yn coronatiid: "We hebben heel wat uit te leggen"

Dat it skip no opnij útfart, soarget foar krityk. Dy is sa no en dan behoarlik pitich, seit Meijer. Mar hy hat der wol begryp foar. "Het is een moeilijke tijd voor iedereen."

Hoe grut oft it skip ek is, oan board is it dreech om oardel meter ôfstân te hâlden, seit Meijer. Neffens him hoegt it ek net. "Alle leerlingen zijn op corona getest. We zitten in onze eigen bubbel."

De reis útstelle is gjin opsje, seit Meijerl. De bern ha der in jier lang nei talibbe. En takom jier soene se te âld wêze. Dus it is no farre, of net farre, seit er.