Ljouwerter krijt twa wiken ûnder betingst foar ferkeapjen fan swarte kaartsjes foar Zwarte Cross

De Ljouwerter liende syn id-kaart út oan twa maten, dy't in bankrekken iepenen ûnder syn namme. Ferfolgens brûkten se de rekken foar it ferkeapjen fan sebeare kaartsjes foar de Zwarte Cross. In slachtoffer makke 300 euro oer foar de kaartsjes, dy't der hielendal net wienen.

De rjochter joech de man in selstraf ûnder betingst, wat betsjut dat er net de finzenis yn hoecht as er net op 'e nij de fout yn giet. Neffens de rjochter giet it om in 'stok achter de deur'. De Ljouwerter moat it slachtoffer syn 300 euro werombetelje.