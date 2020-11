Trije Fryske grinsrjochters yn aksje by Champions League-wedstriden

It is hast in folksferhûzing: dizze wike reizgje mar leafst trije Fryske grinsrjochters ôf nei Frankryk om by in Champions League-wedstriid te flagjen. It giet om Erwin Zeinstra út Dronryp, dy't tiisdeitejûn yn aksje komt mei skeidsrjochter Björn Kuipers, en Hessel Steegstra fan Snits en Mario Diks fan Ljouwert, dy't flagje by skeidsrjochter Danny Makkelie.