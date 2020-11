Ljouwerter keunstner makket 'ûneinich keunstwurk': "It giet langer mei as iksels"

Parten fan it objekt binne al tentoansteld yn in eksposysje mei meardere keunstners. Yn it wurk fan Spinder spilet it miljeu in grutte rol. Hy brûkt in soad recycle-guod en faak goedkeape materialen. Skilderingen fan natuer en lânskippen komme der yn foar. Yn abstrakte foarm, mar ek mei ôfbyldingen fan gesichten, blommen, fisken, clowns, apen of in alligatorskedel.

Duorsumheid

"De gedachte derachter giet oer kwetsberheid en it giet ek oer duorsumheid. Dit wandobjekt is in produkt dat net mear fergiet. It giet langer mei as iksels."

Spinder makket yntusken al sa'n fjirtich jier skilder- en ynstallaasjekeunst. Syn eksposysjes binne benammen yn it Noarden. Under oare it Fries Museum hat wurk fan him yn de kolleksje. Hy die ek opdrachten foar bygelyks in byldetún yn Frjentsjer en hy makke it logo fan de Sosjale Tsjinst fan Ljouwert.

Yn april komt in solo-eksposysje fan it ûneinich wandobjekt yn galery Roos van Tudor yn Ljouwert.