Ledestop by 'Voedselcoöperatie Us Iten' fanwegen coronadrokte

Michel en Bregje Hamelynck hawwe in grutte selstúnderij mei de namme Us Hôf. Sûnt 2016 binne se útein set mei de 'Voedselcoöperatie'. Elkenien kin by de koöperaasje suvel, fleis, hûning, griente en fruit bestelle. "It binne allegear produkten wêrfan't wy witte wêr't it weikomt en dat makket it sa leuk", fertelt Bregje. Se fernimt dat it de lêste tiid allinnich mar drokker wurden is. "Wy ha op it stuit in ledestop, om't it oars te drok wurdt om alle bestellingen klear te meitsjen."

Bregje leit út hoe't it bestellen krekt wurket. "Minsken kinne harren bestellingen dwaan op ús webshop. Minsken kinne hjir yn ús tún coronaproof iten ophelje. Foar minsken dy't dêr sels gjin tiid foar ha, meitsje wy pakketten. Dêr sit fan alles yn, ek fan oare produsinten út de omjouwing."