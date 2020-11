Histoaryske fibula krijt in thús yn it Fries Museum

It giet om in unike fergulde Domburgfibula út de sânde iuw, fersierd yn Skandinavyske styl. It sieraad waard fûn troch detektorsiker Robbert Velt. Hy neamt it de 'fynst fan syn libben'. Op snein 17 maaie die er de bysûndere ûntdekking.

Ut ûndersyk hat bliken dien dat it giet om in Domburgfibula, dy't gewoanwei foarkomme yn it Nederlânsk kustgebiet, en it sintrale rivieregebiet yn de sechde en sânde iuw. Dizze spesifike spjelde is lykwols unyk, om't er hast twa kear sa grut is as gewoan: goed alve sintimeter. Ek is de fibula makke fan fergulde sulver, wylst se gewoanwei makke waarden fan brûns.

Huginn en Munnin

It meast bysûndere oan de fibula fan Swichum binne lykwols de fersieringen. De fibula hat twa bistekoppen, mooglik giet it om de raven Huginn en Munnin, de twa raven fan de Noardske god Odin. Dêrnjonken binne flechtbânmotiven te sjen, dy't noch nea earder op ditsoarte spjelden fûn binne. Op basis fan de fersieringen kin it stik datearre wurde op de sânde iuw, en de útfiering wiist op produksje yn Nederlân.