Hurde wurden yn klaaikeamer SC Hearrenfean: "Dit mag niet"

De trainer baalde fan it puntferlies, mar fûn dat syn ploech it fierder frij goed die. "Ik ben tevreden over de eerste helft. We kregen veel mogelijkheden en gaven niet veel weg." Punt fan krityk: Hearrenfean hie de foarsprong útwreidzje moatten. Benammen Mitchell van Bergen hie in soad kânsen op de 0-2. "Dat weet-ie zelf maar al te goed", seit Jansen. "Hij creëert ongelooflijk veel mogelijkheden, dat is een grote kwaliteit. Maar hij moet zichzelf gaan belonen."

It kantelpunt yn de wedstriid wie dúdlik de reade keart foar Dewaele flak foar it skoft. Neffens Jansen wie de kaart wol terjochte. "Die hoeven we niet terug te zien. Hij zet z'n voet op de voet van de tegenstander, met gestrekt been."

Corona by Hearrenfean

Dewaele stie oan de ôftraap omdat Oliver Batista Meier snein ûnbruts by de Friezen. Sneon waard foar it earst in coronagefal fêststeld by Hearrenfean. "De dokter belde me op om te vertellen dat iemand corona had", fertelt Jansen. "We hebben het op de club besproken en gekeken wie erbij betrokken zijn." Njonken in coronabesmetting ûntbrutsen ek twa spilers dy't yn thúsisolaasje moatte. Dêrom reizgen Batista Meier, Joaquín Fernández en Ulysses Llanez snein net ôf nei Waalwijk.