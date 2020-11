Untlading by selskrityske Antoinette de Jong: "Ik wit dat ik it yn my ha"

De Jong stie nei de earste dei fan it NK op it twadde plak, op in lytse achterstân op Jorien ter Mors. Mar de slotrit fan de 1.500 meter waard in proai foar De Jong. "Dy ôfstân is gewoan sa belangryk. Ik moast sa ticht mooglik by Ter Mors bliuwe, want sy iepenet rapper as my. Ik siet hiel ticht achter har, dat joech my in soad enerzjy. Ik wist: ik kin dit gewoan."

Spitich dat Ter Mors har ôfmelde

Uteinlik wûn De Jong de rit en de ôfstân sels. Ter Mors behold de lieding yn it klassemint, mar melde har ôf foar de 5 kilometer. "Dat is wol spitich", seit De Jong. "Sa koene we it toernoai net goed ôfmeitsje. Mar ik hoegde mar twa sekonden goed te meitsjen, dat wie my oars ek wol slagge."