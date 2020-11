SC Heerenveen speelt met tien man teleurstellend gelijk bij RKC

SC Heerenveen heeft zondag tegen RKC twee punten verspeeld: in Waalwijk werd het 1-1. De Friezen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een knappe goal van Henk Veerman, maar na een rode kaart voor Sieben Dewaele net voor de rust was het in de tweede helft eenrichtingsverkeer. Tien minuten voor tijd maakte RKC de verdiende gelijkmaker.