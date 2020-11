SC Hearrenfean spilet mei tsien man teloarstellend lyk by RKC

Johnny Jansen moast it snein dwaan sûnder ûnder oare basisspiler Oliver Batista Meier. Fanwege in coronagefal en karantêneregels wiene hy, Joaquín Fernández en Ulysses Llanez der net by. Yn stee fan Batista Meier stie no Sieben Dewaele oan de ôftraap.

Nei tsien minuten wie de earste kâns fan de wedstriid foar de Feansters, mar de ynset fan Henk Veerman waard keard troch keeper Kostas Lamprou. Efkes letter wie it lykwols al raak. Henk Veerman krige in lange bal fan Jan Paul van Hecke en hy lei de bal goed foar syn linker. Dêrmei makke de Volendammer syn achtste goal fan dit seizoen: 0-1.

Kantelpunt yn de wedstriid

Letter yn de earste helte krigen Benjamin Nygren en Mitchell van Bergen noch kânsen op de 0-2, mar der soe foar it skoft gjin doelpunt mear falle. Wol in reade kaart, foar Sieben Dewaele, dy't op it ankel fan Cyril Ngonge stie. Skiedsrjochter Christiaan Bax stjoerde de middenfjilder fan de Feansters mei read nei de klaaikeamer.