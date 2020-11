Grouster Talsma op fjirde plak nei 1.500 meter

Talsma hat noch sicht op it earemetaal, mar moat dêrfoar wol in bettere 10.000 meter ride as Verweij. It gat tusken beide manlju is 9,06 sekonden. It earste en twadde plak binne, gewoanwei, net mear berikber foar de Grouster.

Foar De Boer (12e), Bob de Vries (17e) en Bouma (18e) sit it toernoai der nei de tredde ôfstân op. Allinnich de bêsten fan it klassemint mei starte op de slotôfstân. Bart de Vries (16e) mei noch wol meidwaan oan de slotôfstân, omdat er in goede 5 kilometer riden hat.