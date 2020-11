Antoinette de Jong liedt allroundklassemint nei ôfsizzing Ter Mors

Reina Anema fan De Gordyk sil dy slotôfstan wol ride, wêr't de bêste acht froulju oan meidwaan meie. Sy einige op de 1.500 meter as fjirde yn in tiid fan 1.57,49 en dêrmei stiet se op dit stuit op it sechsde plak yn it klassemint.

Marijke Groenewoud rint dy 5.000 meter mis. De 21-jierrige reedrydster ried nei in te flugge start teloarstellend nei it trettjinde plak (2.00,32). Dêrmei kaam se op it soere njoggende plak telâne. Nettsjinsteande de ôfsizzing fan Ter Mors mei Groenewoud net starte op de 5.000 meter. Esmee Visser, dy't sechtjinde stiet yn it klassemint, wie fanwegen har goede 3.000 meter op sneontemiddei nammentlik al wis fan in startplak.

Debutante Myrthe de Boer fan Skarsterbrêge spile mei 2.01,59 en it fyftjinde plak in byrol op de 1.500 meter.