In man dy't ûnder ynfloed fan drugs wie, hat sneintemoarn in ûngelok feroarsake op de A7 tusken Fryske Peallen en Marum yn Grinslân. Hy botste op in auto dy't foar him ried. De bestjoerder fan dy auto rekke net ferwûne en ek de feroarsaker sels hoegde net nei it sikehûs.