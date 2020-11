Omrop Fryslân stjoert snein live in tsjerketsjinst út, út de Martinitsjerke yn Frjentsjer wei. De tsjinst begjint om 10.00 oere mei as foargonger dûmny Margarithe Veen. Organist is Jochem Schuurman, ek wurkje mei Jitze van der Land (sang) en Gonny Roelofsen (dwersfluit).