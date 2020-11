PODCAST Boekekast #3: 'It moaiste', in ferhaal fan Piter Boersma

Piter Boersma

Piter Boersma (1947) is skriuwer, útjouwer en haadredakteur fan Frysk literêr tydskrift Ensafh. "Ik skriuw net faak yn opdracht of op fersyk, mar foar dizze podcast woe ik wol in ferhaal skriuwe, ek om't ik fuort al in idee yn de holle hie." It ferhaal giet oer in blanke pake en in donkere pakesizzer. Der sit in soad fan himsels yn, syn soan hat twa donkere jonkjes mei in Surinaamske frou. "Wurdst konfrontearre mei it tema wyt/swart en diskriminaasje. Dy bern sille dêr hoe dan ek mei te krijen hawwe, dêr ha ik wol noed oer. As it tichteby jo stiet, rekket it jo emosjoneel."

Boersma wennet bûten de provinsje, mar is noch altyd mei Fryske literatuer dwaande. "Ik ha hielendal gjin oanstriid om yn it Nederlânsk te skriuwen, it Frysk leit my folle better en stiet tichter by my." Hy is dwaande mei in mânske roman. "It giet oer it doarp dêr't ik weikom, Warten, al wurdt de namme net neamd, ik beskriuw de wrâld fan myn jeugd. It giet oer in hellingman dy't begjint te skilderjen."