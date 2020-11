Auto bedarret yn foartún Sint Anne

De bestjoerder fan de auto hat mooglik de macht oer it stjoer ferlern, hat dêrby in lantearnepeal rekke, en is yn de foartún oan de Middelweg-West ta stilstân kaam. De brânwacht fan Sint-Anne waard oproppen om't it slachtoffer mooglik beknypt siet.

De brânwacht moast in part fan de auto losknippe om de bestjoerder derút te heljen. It is net bekend oft de bestjoerder ferwûne rekke is.