Twa ferwûnen by scooterûngelok by Rotsterhaule

De twa slachtoffers sieten beide op de scooter, doe't se troch noch ûnbekende oarsaak yn botsing kamen mei in auto. De slachtoffers binne mei in ambulânse oerbrocht nei it sikehûs. It is net dúdlik hoe't it mei de automobilist is.

De auto en de scooter binne slim skansearre rekke by it ûngelok.