Amateurklups yn petear mei KNVB oer herstart kompetysje

Sippe Heeringa, foarsitter Harkemase Boys hat fuortendaliks wol in foarkar, en dat is sawier net opsje ien: "Ik tink dat opsje ien hiel swier wurdt, en dan moatte je wol hiel moai waar hawwe en gjin tredde weach." Wedstriden op wurkdagen soe dêrnjonken in grutte belêsting wêze op de spilers. By de twadde opsje makket it neffens Heeringa in soad út hoe't der lotte wurdt: "Wa trefst út en wa thús?" De tredde difyzje hat klups yn ûnder oare Seelân, en as je ferkeard lotsje soe it samar ris sa wêze kinne dat je dizze wedstriden út spylje moatte.

Toetje

De foarkar fan Heeringa leit foar no dan ek by opsje trije: "It klinkt hiel wurkber, net allinnich foar de reisôfstannen, mar ek foar de kosten en de mooglike coronabesmettingen." De opsjes binne oerlein mei ûnder oaren spilers en sponsoaren. De klups hawwe no oant woansdei om in foarkar oan te jaan.

Heeringa hopet benammen dat der noch in oplossing komt: "Ast op dizze wize noch in leuke kompetysje makkest, mei degradaasje en promoasje, wat foar my echt in fijn toetje is, dan is dat moai."